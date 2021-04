Troppi contagi da Covid-19: anche Montallegro diventa zona rossa

Zona rossa anche per Montallegro, così come per Sommatino nel Nisseno. A firmare la nuova ordinanza - per prevenire il contagio da Covid-19 - è stato il presidente della Regione Nello Musumeci. In aggiunta alle misure nazionali previste, dal 4 (giorno di Pasqua) al 14 aprile i due piccoli Comuni saranno zona rossa.

Diventano, così, 30 le zone rosse sul territorio regionale.

Attualmente, nell'Agrigentino, i Comuni in zona rossa sono: Porto Empedocle, Lampedusa e Linosa, Ribera, Palma di Montechiaro, Santa Margherita di Belìce, Racalmuto, Comitini, Siculiana.

Sciacca e Raffadali appena da pochissime ore sono invece uscire dalla cosiddetta zona rossa.