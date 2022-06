Trattore si ribalta dentro una scarpata: agricoltore muore schiacciato

Tragico incidente nelle campagne di contrada Gibisa, ad Agrigento. Per cause in fase di accertamento un agricoltore sarebbe rimasto schiacciato dal proprio trattore, che si è ribaltato in una scarpata. La vittima si chiamava Rosario Di Nolfo, 64 anni, ed era originario di Favara.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Agrigento, un'ambulanza e anche l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare. In questo momento si sta cercando di estrarre il corpo dalle lamiere. Dei rilievi e degli approfondimenti del caso si occuperanno i carabinieri, che sono al lavoro sul posto.

(in aggiornamento)