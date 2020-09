I cacciatori vincono contro il Comune: annullato pagamento per il rilascio del tesserino

Dieci euro per il rilascio del tesserino venatorio? Il Comune di Agrigento fa marcia indietro dopo le contestazioni dei cacciatori. Il provvedimento è stato firmato dagli uffici comunali andando di fatto ad annullare un vero e proprio tariffario che era stato approvato dagli uffici comunali su indicazione dell'Amministrazione comunale. Un documento, quello, che prevedeva una lunga serie di costi per ogni tipo di certificato rilasciato dal settore Attività Produttive settore tra cui appunto una somma per il tesserino necessario per effettuare l'attività di caccia.

Questo, ha formalmente contestato l'Unione associazioni venatorie siciliane Unavest, in contraddizione con la legge regionale 33 del 1997, la quale prevede che il rilascio del tesserino sia gratuito. Così è stata revocata la determinazione sindacale che stabiliva i costi, ritenendo la stessa "non conforme a quanto espressamente previsto" dalla normativa.