Pistola in pugno tenta di rapinare una farmacia: è caccia all'uomo

Casco da motociclista integrale in testa e pistola in pugno ha fatto irruzione in una farmacia del quartiere di Borgalino, a Canicattì, tentando di farsi consegnare l'incasso della giornata. E' stata però la reazione di una dipendente, che ha iniziato ad urlare, a convincerlo a desistere dal "colpo".

Tutto è avvenuto intorno alle 21: in una frazione di secondo il rapinatore è fuggito, facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono immediatamente arrivate le Volanti del Commissariato di Canicattì, che hanno dato il via una caccia all'uomo.

Gli agenti stanno anche acquisendo le immagini della videosorveglianza per individuare il malvivente.