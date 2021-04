Armato di pistola giocattolo tenta di rapinare distributore di benzina, malvivente in fuga

L'uomo, verosimilmente, non s'aspettava la reazione del proprietario che lo ha fatto desistere e scappare a piedi lungo una strada attigua al viale Della Vittoria

Armato di una pistola giocattolo, una riproduzione di una calibro 9, ha tentato di rapina il distributore di benzina Esso del viale Della Vittoria di Canicattì. E lo ha fatto non nel tardo pomeriggio o di sera, quando si presume che i distributori di carburante abbiano già un incasso più o meno importante. Ma lo ha fatto di buon mattino, alle 8,30 circa.

Ad entrare in azione è stato un giovane che indossava una tuta blu scuro. Un uomo che seppur armato di quella che è sembrata essere una pistola giocattolo a gas non s'aspettava, naturalmente, la pronta reazione da parte del proprietario del distributore di carburanti. Una reazione che lo ha, di fatto, spaventato e fatto desistere tant'è che è scappato a gambe levate dalla stessa identica strada da dove era arrivato: via Vivaldi.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitate le pattuglie del commissariato di polizia che oltre ad una prima, sommaria, ricostruzione dell'accaduto, hanno avviato il rastrellamento delle vie e viuzze circostanti. Gli agenti stanno provando infatti a rintracciare il mancato rapinatore che s'è allontanato a piedi. Non è escluso però che l'uomo potesse aver lasciato una moto o una macchina a poca distanza e quindi questo potrebbe avergli dato un certo vantaggio sui poliziotti.