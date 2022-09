Tentano furto in abitazione, ma qualcosa o qualcuno li mette in fuga: danneggiato il portone

Non sono riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’abitazione di via Delle Favole. La porta di ingresso è stata danneggiata, e anche pesantemente, ma dall’interno non è risultato mancare nulla. Qualcosa o qualcuno, verosimilmente, ha messo in fuga la banda di ladri. Perché appare scontato che la residenza, durante la momentanea assenza dei padroni di casa, fosse stata “prescelta” per essere razziata. Ma qualcosa è appunto andato storto e i delinquenti hanno dovuto fare dietrofront a mani vuote.

A fare la scoperta, negli scorsi giorni, è stato il proprietario dell’abitazione di via Delle Favole: un agrigentino, pensionato, settantaduenne. L’uomo s’è subito precipitato all’ufficio Denunce della Questura – si trova alla caserma “Anghelone” di via Crispi – ed ha raccontato quanto, suo malgrado, aveva scoperto ai poliziotti. Gli agenti della sezione Volanti hanno effettuato il sopralluogo di rito, accertando appunto il danneggiamento. Sono state avviate subito le primissime attività investigative per provare a recuperare indizi utili all’identificazione dei balordi. (*CR*)