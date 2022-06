Violenti temporali su tutto il territorio, brusco “stop” di questo anticipo d’estate: allerta gialla della Protezione civile

Fino alla mezzanotte di stasera la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo ”gialla” in provincia di Agrigento per dei fenomeni temporaleschi violenti in corso soprattutto nella zona dell’entroterra, ma che hanno comunque toccato, seppure in maniera più lieve, almeno per il momento, anche la città dei templi.

Insomma, quando ancora non è arrivato il fatidico 21 giugno, ma con temperature ormai altissime e decisamente più alte rispetto alla media stagionale, l'avvio dell'estate ha avuto un brusco "stop".

In alcuni comuni interni, come Racalmuto, Castrofilippo e Canicattì, è già caduta un’abbondante quantità d’acqua che ha alzato il livello di attenzione per il rischio allagamenti. Il bollettino della Protezione civile parla di “rischio idrogeologico su ampi settori”.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di Protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

