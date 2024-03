I “Tammurinara” di San Calogero volano in Tunisia: parteciperanno al Festival internazionale del folclore

Un grande riconoscimento per l’associazione “I tammura di Girgenti” che parteciperà, con proprio “Tammurinara di San Calò”, al Festival internazionale del folclore in Tunisia dal 16 al 25 aprile prossimi.

Nel corso degli anni sono state tante le manifestazioni a cui hanno partecipato in giro per l’Italia, ma non si era mai verificato che un gruppo bandistico legato alla festa di San Calogero andasse all’estero

Una svolta importante – ha detto il presidente Biagio Licata – ai fini della promozione della festa di San Calogero in primis e per il nostro territorio in genere. Sono estremamente orgoglioso del percorso di crescita che sta avendo l’associazione. Uno stravolgimento positivo, frutto di un lavoro eseguito con devozione, con passione e tanto amore, che mira a rendere unico il gruppo e a dare continuità alla centenaria tradizione.

Doveroso un ringraziamento alla preziosa collaborazione di tutti i componenti, alle famiglie e a mister Francis Pullicino per averci esteso l’invito al festival. Siamo certi che questa esperienza arricchirà il nostro bagaglio di esperienza e ci auspichiamo che possa essere l’inizio di una lunga serie”.