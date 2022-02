Svuotano estintore nel fabbricato a servizio dell'elisuperficie dell'ospedale: avviate indagini

Si sono introdotti nel fabbricato, attiguo all’elisuperficie del 118 dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, hanno mandato tutte le carte per aria e hanno svuotato un estintore su tutti gli interni. A ritrovare tutto coperto da polvere bianca, dopo aver visto allontanarsi due uomini vestiti con abiti scuri, è stato il responsabile della ditta che si occupa dell’appalto del servizio antincendi per l’elisuperficie. E’ stato lanciato l’Sos, al numero unico d’emergenza: il 112, e in contrada Consolida, in una manciata di minuti, si sono precipitate tutte le pattuglie della sezione Volanti della Questura.

Agenti che si sono immediatamente occupati del sopralluogo e della ricerca dei due possibili sospetti: due uomini di media statura, vestiti appunto con abiti di colore scuro. La ricerca ha dato però esito negativo e dunque, dopo aver raccolto la denuncia – a carico di ignoti – per danneggiamento, sono state avviate le indagini. Non sarà semplice però riuscire ad identificare i due che hanno messo a segno l’opera di devastazione all’interno del fabbricato. Fitto, anzi categorico, è il riserbo degli investigatori che non hanno lasciato trapelare alcuna indiscrezione.

Appare però scontato che, per intanto, la polizia di Stato stia cercando di comprendere chi possa aver avuto interesse, e perché, a mettere a segno un raid simile. Un danneggiamento che non risulterebbe mai aver avuto alcun precedente nella storia dell’elipista dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non è escluso – ma non ci sono certezze al riguardo – che possa tornare ad essere ascoltato il responsabile dell’impresa che si occupa del servizio antincendio, così come anche eventuali lavoratori. Questo, naturalmente, con un unico e solo obiettivo: accelerare l’attività investigativa, provando a fare chiarezza.