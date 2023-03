Ladri svaligiano i distributori automatici della via Atenea poco dopo la Fiaccolata dell'Amicizia: portati via mille euro

"Armati" di tronchese tagliabulloni hanno scassinato i distributori automatici di snack, caffè e bibite. Non è accaduto in una strada qualunque del centro cittadino, ma nella centralissima via Atenea. E nessuno, a quanto pare, avrebbe visto, né sentito nulla. Eppure di persone in giro ce n'erano ancora visto che il raid di microcriminalità è stato messo a segno nelle ore successive alla Fiaccolata dell'Amicizia.

Dalle due "macchinette" danneggiate, i malviventi pare che abbiano portato via circa mille euro. Ieri è stata formalizzata una denuncia, per furto aggravato, alle forze dell'ordine. E spetterà a loro, adesso, avviare le indagini per provare a dare un nome e cognome agli ignoti malviventi.