Superbonus 110%, c'è l'ok alla proroga oltre giugno

Ipartiti politici che sostengono la maggioranza hanno chiesto al Governo di prorogare la scadenza del Superbonus 110% oltre il 30 giugno. In più, saranno anche riviste le modalità di cessione dei crediti per le aziende.

Cosa cambia con la proroga del Superbonus

Gli interventi contenuti nel decreto Energia esaminato nel Consiglio dei Ministri spostano la proroga del Superbonus 110% al 15 ottobre 2022 per i termini per la comunicazione della cessione dei crediti delle imprese relativa ai lavori effettuati nel 2021, nonché l'introduzione di una quarta cessione del credito da effettuarsi esclusivamente nei confronti dei correntisti dell'istituto di credito che li cede. Sarà prorogata anche la scadenza della consegna del 30% dei lavori, originariamente prevista per il 30 giugno, e che riguarda la abitazioni monofamiliari: "Chiediamo che sia prorogato il termine per le abitazioni unifamiliari, che la percentuale del 30% sia riferita al complesso dei lavori, che la cessione del credito sia concessa anche a soggetti diversi da banche, istituti finanziari e assicurazioni, che il frazionamento del credito possa essere ceduto anche ai propri correntisti in maniera frazionata per importo e annualità". Così i presidenti e deputate del Partito Democratico delle commissioni Attività produttive e Ambiente della Camera, Nardi e Rotta.

A oggi il bonus può essere chiesto anche per le unità familiari, in buona sostanza le villette, ma solo fino al 31 dicembre prossimo e a patto che entro il 30 giugno si realizzi almeno il 30% dei lavori. La modifica di cui si parla dovrebbe cancellare proprio la scadenza del 30 giugno permettendo ad altri beneficiari di accedere alla detrazione.

(fonte: today)