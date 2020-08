Minaccia ex con l'acido e poi tenta di sfondarle il cancello di casa, convalidato arresto

Arresto convalidato e custodia in carcere per Alessandro Rizzo, 27 anni, di Agrigento, arrestato martedì sera con l'accusa di violazione della sorveglianza speciale. Queste le decisioni del giudice Agata Anna Genna al termine dell'udienza.

Il giovane (che ha nominato come difensore l'avvocato Calogero Lo Giudice), già condannato a un anno e dieci mesi di reclusione per stalking all'ex compagna e rinviato a giudizio per maltrattamenti sempre nei suoi confronti, avrebbe cercato di sfondare a calci e pugni il cancello di ingresso della casa della donna.

A fare scattare l'allarme, agli agenti della sezione Volanti, è stato il segnale gps del braccialetto elettronico che gli era stato applicato, dopo la scarcerazione, per controllare che rispettasse il divieto di avvicinamento alla vittima. Rizzo, il 24 febbraio dell'anno scorso, era stato arrestato dalla polizia alla stazione di Roma Est, dove era andato per completare la vendetta nei confronti della ex.

"Vengo a trovarti e ti butto l'acido in faccia, così ti sfregio a vita" - le avrebbe scritto prima di raggiungerla. Martedì sera la nuova irruzione violenta con il tentativo di sfondare a calci la porta della donna per riprendersi il figlio. Il ventisettenne, durante l'interrogatorio, ha cercato di fornire delle giustificazioni dicendo di essere esasperato da alcuni contrasti legati sempre al bambino