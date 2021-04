Assembramento in spiaggia e bevande al banco dei bar: chiusi 3 locali

Tutti in spiaggia, a cercare un po' di svago e relax. Tutti gomito a gomito, praticamente come se nulla fosse, nei pressi di alcuni locali. E' sembrato essere - ma sono arrivate le conseguenze per i titolari dei locali - un 25 aprile come da tradizione sulla spiaggia di Sciacca. Peccato però che l'emergenza sanitaria, determinata dal Covid-19, non è stata ancora archiviata.

Ad intervenire, domenica, sull'arenile saccense - disperdendo l'assembramento di giovani e sospendendo, per 3 giorni, l'attività di tre titolari di locali pubblici - sono stati i poliziotti del commissariato cittadino.

I titolari dei locali sono stati anche sanzionati perché, sebbene non consentito, somministravano al banco alimenti e bevande. Anche questo servizio rientra, naturalmente, in quelli connessi per fare in modo che le prescrizioni anti-Covid vengano rispettate.