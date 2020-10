Specializzandi in corsia, convenzione tra l'ospedale e l'Unipa

Un accordo importante, quello siglato tra l’università di Palermo e l’ospedale “Barone Lombardo”. Secondo quanto reso noto da La Sicilia, ogni sei mesi l’Unipa invierà dei giovani medici presso l’unità operativa di Chirurgia Generale. Gli specializzanti, dunque, potranno formarsi in uno dei reparti più complessi del “Barone Lombardo".

"Certo, i medici che vengono a lavorare qui, nel frattempo, hanno l’opportunità di formarsi. E questo anche perché l’attività dell’Unità operativa è tale da essere paragonabile a quella dei grossi centri C’è stato sicuramente un incremento delle attività – dice il direttore del Reparto Maiorana a La Sicilia –. Lavoriamo in vari settori della chirurgia: colon, retto, tiroide, esofago, oltre alla chirurgia routinaria: ernie, laparoceli, chirurgia proctologica passando per la chirurgia d’urgenza. Per gli specializzandi questo è un grandissimo vantaggio perché rimanendo nell’ambiente universitario spesso non hanno la possibilità di confrontarsi con le urgenze".