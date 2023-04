Lavoratori reclutati per il Covid e abbandonati, il Codacons apre sportello "Sos precari Asp"

Vennero reclutati tra il 2020 e il 2021 per far fronte alla carenza di personale durante le fasi emergenziali della pandemia. Poi, informatici, amministrativi, educatori, assistenti sociali, psicologi e farmacisti, sono stati abbandonati a loro stessi. Il Codacons ha, adesso, lanciato una azione collettiva dinanzi al tribunale del Lavoro per far valere i diritti dei lavoratori assunti con contratto Cococo e L.P. dalle aziende sanitarie provinciali.

"La nostra azione - spiega il Codacons - è tesa a ottenere la conversione dei contratti flessibili in rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e per questo abbiamo attivato appositi sportelli: 'Sos precari Asp' in tutte le città". L'indirizzo mail al quale si può fare riferimento è: codaconsprecariasp@gmail.com. Il numero di telefono, per ottenere informazioni e assistenza, è invece: 095441010.

"Per i molti - continua il Codacons - che hanno già aderito all'iniziativa e per quanti non lo avessero ancora fatto si svolgerà un webinar il 19 aprile 2023 alle ore 18. E' assolutamente opportuno procedere entro i 60 giorni dalla cessazione dei rapporti di lavoro mediante invio di apposita diffida all'Asp per interrompere il termine di decadenza previsto dal collegato lavoro".

Lo sportello "Sos precari Asp" di Agrigento si trova in via Imera, 50. Ed è aperto ogni martedì dalle ore 16 alle 19.