Ennesimo incendio a Siculiana: il fuoco "divora" 14 ettari di macchia Mediterranea

Quattordici ettari di macchia Mediterranea sono stati distrutti da un violento incendio sviluppatosi in contrada Monteschirosa a Siculiana. Per fronteggiare le alte fiamme sono entrati in azione anche due canadair. Nessun dubbio sul fatto che il rogo sia di natura dolosa.

Ad essere impegnati, per buona parte della notte, sono stati gli uomini della Forestale e i carabinieri. Non ci sono certezze investigative, ma a quanto pare il fuoco – nel caso di Siculiana – potrebbe essere stato in più punti.