Brucia l'auto di un commerciante 53enne, le cause non sono chiare: aperta inchiesta

Le cause non sono affatto chiare. Spetterà all’attività investigativa dei militari dell’Arma provare, laddove possibile, a mettere dei punti fermi e a stabilire cosa effettivamente ha innescato la scintilla iniziale che ha sviluppato l’incendio della Range Rover di proprietà di un commerciante cinquantatreenne.

L’incendio si è sviluppato durante la notte in contrada Pietre Cadute, laddove la macchina era stata lasciata parcheggiata, a Siculiana. Raccolto l’Sos, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della stazione cittadina. Ai primi è toccato, come sempre, il compito di salvare il salvabile. La Range Rover ha subito comunque – anche se ancora non quantificati nell’esatto ammontare – dei danni pesantissimi. Avuta la meglio sul rogo, pompieri e carabinieri si sono occupati della perlustrazione della zona. Non sarebbero state trovate, nelle adiacenze della vettura, tracce di liquido infiammabile, taniche o bottiglie sospette o inneschi vari. Elementi indispensabili per parlare, fin da subito, di un incendio dalla natura dolosa. La natura delle fiamme è stata dunque considerata “ancora in corso d’accertamento”. L’area dove era parcheggiata la vettura è risultata essere parzialmente coperta da sistemi di videosorveglianza. E i carabinieri, naturalmente, hanno subito proceduto ad avviare l’iter per acquisire i filmati. E’ stata notiziata la Procura della Repubblica di Agrigento che ha aperto un fascicolo d’inchiesta ed è stato sentito – come procedura investigativa impone – il cinquantatreenne proprietario della Range Rover. Non filtrano indiscrezioni su cosa effettivamente il proprietario della macchina ha detto agli investigatori. Servirà verosimilmente del tempo per stabilire la natura dell’incendio e poi, eventualmente, far progredire l’attività investigativa.