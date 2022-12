I ladri tornano a scuola: arraffati computer e tablet alla "Reale" di Fontanelle

Hanno arraffato 5 computer, un tablet e delle lavagne multimediali. E lo hanno fatto dopo aver tagliato le catene del cancello e mandato in frantumi la finestra di un'aula da dove sono entrati. Nuovo furto alla scuola media "Reale" di Fontanelle. Fatta la scoperta, al momento della riapertura dell'edificio scolastico, sono stati chiamati i carabinieri che si sono occupati del sopralluogo di rito e poi hanno raccolto la denuncia, a carico di ignoti. Il danno provocato alla scuola sarebbe di oltre 5 mila euro.

Le telecamere di videosorveglianza poste a presidio dell'istituto scolastico pare che, da qualche giorno, non funzionassero. I ladri forse lo sapevano? E forse proprio per questo hanno ritenuto propizio il momento per entrare in azione?

Spetterà agli investigatori provare, laddove possibile, ad identificare i balordi che rischiano di essere denunciati.