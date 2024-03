"Sindacalisti traditori del popolo", nuove scritte sui muri della città

"Sindacati traditori del popolo", "Obbligo vaccinale criminale". Sono queste le scritte apparse tra domenica e lunedì sul muro esterno di un palazzo che ospita un patronato e nei pressi dell'agenzia di riscossione in via Metello. A raccontarlo è il quotidiano La Sicilia di oggi.

Entrambe, come era già avvenuto per la sede di Fratelli d'Italia Agrigento, sono corredate da una firma inequivocabile, cioè quella dei "no vax", due V che si incrociano centro un cerchio. Il movimento si chiama "Vi Vi", e si autodefinisce "Forza di lotta non violenta per la libertà e i diritti umani".

E' chiaro che l'autore di queste - e probabilmente di tutte le altre scritte apparse negli ultimi due anni in città - può anche soltanto ispirarsi a quei concetti senza essere un "militante" ufficiale, ma è altrettanto chiara, adesso, la matrice di queste azioni vandaliche che non appaiono mirate contro singoli soggetti o singoli partiti politici, quanto piuttosto contro il "sistema", visto come nemico. In passato nel mirino erano finite, ad esempio, scuole, università e luoghi in cui si somministravano i vaccini, ma anche il sindacato Cgil.

Le forze dell'ordine indagano per tentare di risalire all'autore delle scritte.