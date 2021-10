L'assalto al Policlinico Umberto I di Roma e fotoreporter picchiati: fermato un agrigentino e arrestato un favarese

E' un agrigentino, sui 50 anni, l'uomo che - entrando al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma - non aveva il green pass e non voleva farsi il tampone. Un uomo che ha iniziato ad inveire contro chiunque provasse ad avvicinarsi a lui. Poi l'assalto di circa 30 manifestanti al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma che hanno sfondato la porta di ingresso per liberarlo.

L’agrigentino è stato fermato in piazza dalla polizia durante gli scontri a piazza del Popolo. Tra via del Corso e piazza San Lorenzo in Lucina l’hanno caricato su un’ambulanza e trasportato all’ospedale della Città Universitaria, tra San Lorenzo e il Pincio. Dopo l’attacco al triage sono arrivati gli agenti del reparto mobile, che hanno presidiato il pronto soccorso fino alle cinque del mattino. L’agrigentino è adesso in stato di fermo con l'accusa di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’ospedale sporgerà denuncia, come hanno già fatto l’infermiera che ha raccontato i fatti e i due colleghi (un uomo e una donna) aggrediti dal paziente negazionista. Il 50enne ha ferito anche due poliziotti.

Fra i manifestati è stato arrestato anche un 52enne di Favara - e l'arresto è stato già convalidato dal gip del tribunale di Roma - che ha aggredito e ferito a colpi di pala un giornalista e un fotoreporter. Tutto è accaduto durante gli scontri fra manifestanti "no green pass" e forze dell'ordine. Al favarese è stata contestata l'ipotesi di reato di lesioni aggravate inferte al fotografo e le tentate lesioni ad un secondo fotografo. Il 52enne avrebbe colpito gli operatori con una pala presa da un cantiere edile.