Scomparsa Fallea, in campo i Ris: effettuate verifiche sull'autovettura

Il mezzo venne ritrovato in territorio di Casteltermini: si cerca ogni traccia possibile per fare chiarezza sulla vicenda

I carabinieri del Ris di Messina in campo per trovare tracce utili a svelare, a distanza di quasi un anno, il destino di Giuseppe Fallea, il pensionato scomparso nel nulla tra il 13 e il 14 maggio del 2020 e la cui auto venne ritrovata nel greto di un fiume in territorio di Casteltermini senza alcun segno di incidente.

Proprio dal mezzo, stando a quanto ricostruito oggi dal quotidiano La Sicilia, si starebbe ripartendo, a caccia anche del più piccolo indizio che possa permettere di individuare una pista investigativa. La famiglia, da sempre, sostiene che l'uomo non avesse alcuna intenzione di allontanarsi in modo volontario.