Si avvicina alla 62enne e con un gesto fulmineo le scippa la borsetta: delinquente in fuga

Il gesto è stato fulmineo. E, inevitabilmente, ha colto di sorpresa la donna che non è neanche riuscita a trattenere a se la borsetta che aveva in spalla. E’ una sessantaduenne l’agrigentina che è stata scippata mentre percorreva la via Dante Alighieri ad Agrigento. Le urla della donna hanno, naturalmente, richiamato l’attenzione di più persone: era del resto pomeriggio e quindi, nella via centrale di Agrigento, c’era movimento.

Ad agire è stato un delinquente solitario che aveva il volto travisato. Acciuffata e tirata via la borsetta, il malvivente s’è immediatamente dileguato nel nulla. E lo ha fatto a piedi, esattamente per come era, all’improvviso, arrivato alle spalle della donna. Non è stato un grande colpo anche perché l’agrigentina aveva circa 50 euro nella borsa, oltre ai documenti e agli effetti personali. Più grave, chiaramente, lo spavento che s’è presa l’agrigentina che, però, per fortuna, non ha riportato neanche un graffio. In zona, da giorni non si parla d’altro. Più persone hanno, infatti, assistito allo scippo o comunque sono state richiamate dalle urla della donna.

Dell’episodio, non usuale ad Agrigento, si sta occupando – sono state appunto avviate le indagini per identificare il balordo – la polizia. Lungo via Dante non ci sono impianti di videosorveglianza.