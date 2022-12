Fra un mese spegnerà 111 candeline: la saccense Francesca Fioriglio è la più anziana dell'Isola

La provincia di Agrigento scopre un record di longevità: Francesca Fioriglio, di Sciacca, tra meno di un mese compirà 111 anni.

Si tratta della siciliana vivente più anziana e della nona in assoluto in italia. Ad occuparsi di lei anche il blog inglese gerontology che raggruppa le storie e le biografie di tutti gli anziani del mondo.

Nata l'11 gennaio del 1922 appare in foto, mentre spegne le candeline dell'ultimo compleanno, in splendida forma. Sotto la sua foto, postata su facebook lo scorso anno sempre in occasione dei festeggiamenti dei suoi primi 110 anni, è stato un vero e proprio boom di commenti, auguri e incitazioni.