Differenziata, Sciacca in vetta: è primo tra i comuni superiori a 20 mila abitanti 

Raccolta differenziata, Sciacca primo comune in Sicilia nella classifica dei comuni superiori a 20 mila abitanti con la più alta percentuale di riciclo nel 2019.

Ad annunciarlo sono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Michele Bacchi dopo la certificazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente che ha convalidato i dati del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per la premialità ai comuni che nel 2019 hanno superato la soglia del 65 per cento. Il dato validato dall’Arpa relativo al Comune di Sciacca è quello del 74,6 per cento di raccolta differenziata raggiunta nel 2019.