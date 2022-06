Sbarchi senza sosta a Lampedusa, arrivati altri 91 migranti: centro di accoglienza ancora strapieno

Ore 20,25. Sono 500 i migranti che si sono lasciati alle spalle l'hotspot di Lampedusa e imbarcati sulla nave Diciotti della Guardia costiera, domattina alle 9 circa, giungeranno a Trapani. Nella struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola sono rimasti in 575, a fronte dei 350 posti disponibili. A Trapani, i poliziotti della Questura di Agrigento notificheranno gli ordini di espulsione firmati dal questore. Madre e figlia, inoltre, sono state trasferite, con elisoccorso del 118, in un ospedale di Palermo. La piccola si è fatta male ed è stato necessario spostarla in un ospedale.

Ore 19,40. Trenta tunisini, fra cui 6 donne e 10 minori, sono sbarcati - ed è stato il terzo approdo della giornata - a Lampedusa. A rintracciare l'imbarcazione di 7 metri, partita da Sfax, sulla quale erano alla deriva, sono state le motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria. Fra gli sbarcati, durante i controlli sanitari effettuati a molo Favarolo, è stato accertato un caso di scabbia.

Ore 9,00. Sono 61 i migrati arrivati, con 4 diversi barchini, nelle ultime ore, a Lampedusa. Stamattina, a 3 miglia dalla costa, la motovedetta 119 Vitali della Guardia di finanza ha intercettato una imbarcazione di 7 metri con 20 tunisini, fra cui 3 donne e 6 minori. Durante la notte sono state invece bloccate tre carrette con 17 persone, fra cui 1 minore e 7 donne, originari di Camerun, Guinea e Sierra Leone; un natante con 12 tunisini, fra cui 3 donne e 1 minore e una barca di 6 metri con altri 12 tunisini.

Le imbarcazioni risulterebbero essere partite da Sfax e Jerba. Tutti i gruppi sono stati portati all'hotspot dove, al momento, ci sono 1.047 ospiti, a fronte di 350 posti disponibili.

(Aggiornato alle ore 19,40)