Il mare in burrasca non frena gli sbarchi, migranti approdano a Lampedusa

Il barchino alla deriva, scaraventato sulla scogliera di Cala Madonna dalle pessime condizioni del mare e del vento, è stato usato da 68 migranti per giungere fino a Lampedusa. Il gruppo è arrivato nella notte fra il 23 e il 24 ed è sbarcato autonomamente, senza che si innescassero allarmi o soccorsi.

A fare chiarezza sull'approdo è stata la Questura di Agrigento. Per mettere in sicurezza il barchino ed evitare inquinamento ambientale, in queste ore, dall'isola sono partiti più appelli.

Il gruppo di migranti è stato portato all'hotspot di contrada Imbriacola dove sono in corso le procedure di identificazione e dove tutti vengono sottoposti all'esame del tampone rapido anti-Covid.