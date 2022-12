Migranti: 126 sbarcano a Lampedusa, in 700 all'hotspot

Sono 126 i migranti che, con tre diversi barchini, sono giunti oggi a Lampedusa. A terra, in contrada Cala Galera, i militari delle Fiamme fialle hanno rintracciato 39 persone (fra cui 12 donne e 2 minori) che hanno dichiarato di essere originari di Gambia, Guinea, Costa d'Avorio, Mali, Camerun, Burkina Faso.

Una motovedetta delle Fiamme gialle, la Bso120, ha invece rintracciato al largo di Lampedusa 40 migranti, fra cui 5 donne e un minore. La Cp271 della Guardia costiera è riuscita invece a portare in salvo 47 extracomunitari (13 donne e 2 minori). Una donna incinta, che ha partorito durante il viaggio sulla imbarcazione su cui si trovava con i suoi compagni, dopo lo sbarco è stata trasportata al Poliambulatorio. Stanno bene, a quanto pare, sia la puerpera che il neonato.

All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono circa 700 ospiti, a fronte dei poco meno di 400 posti. Su disposizione della

Prefettura di Agrigento, in mattinata, sono stati trasferiti, in quanto destinati alle strutture d'accoglienza della Campania, 65 migranti. Per la serata, sono 80 le persone che lasceranno il centro di primissima accoglienza per essere imbarcati sul traghetto di linea Cossydra che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle. Di questi, 35 minori non accompagnati verranno alloggiati ad Agrigento.