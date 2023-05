"Utilizza il cellulare e viola la messa in prova ai Servizi sociali", portato in carcere un 42enne

E' stato sorpreso mentre, lo scorso 24 maggio, utilizzava un cellulare non autorizzato. Ed è per violazione delle prescrizioni imposte che il tribunale di Sorveglianza di Agrigento ha disposto la sospensione dell'affidamento in prova ai Servizi sociali e la custodia cautelare in carcere per un quarantaduenne di Catania, domiciliato in una comunità terapeutica di Santa Margherita Belice. A dare esecuzione all'ordinanza sono stati i carabinieri che hanno appunto arrestato e portato alla casa circondariale di Sciacca l'uomo.