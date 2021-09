Posteggia l'auto e va in pizzeria, al ritorno trova tutta la carrozzeria rigata: presentata denuncia

Posteggia l'auto in via Capuana a Santa Margherita di Belìce e va in pizzeria. Avrebbe dovuto essere una serata di svago e di buona compagnia. In realtà è stata una serata all'insegna dell'amarezza perché, al ritorno dalla pizzeria, ha trovato la sua Fiat Panda Cross rigata sullo sportello anteriore sinistro e parte della fiancata anteriore sempre dello stesso lato. Chi ha agito lo ha fatto, verosimilmente, con un chiodo o con una chiave. Un danno da circa 600 euro. A denunciare tutto ai carabinieri è stata la ventenne residente a Sambuca di Sicilia.

E' accaduto tutto nelle scorse settimane, ma la notizia è rimbalzata soltanto adesso agli onori della cronaca. A quanto pare, stando a quanto risulta alla giovane, il danneggiamento della sua autovettura non sarebbe affatto il primo caso nella zona di via Capuana. Spetterà però all'attività investigativa dei carabinieri fare chiarezza ed identificare laddove possibile l'autore di quel danneggiamento.