Ospedale "San Giovanni di Dio", Giuseppa Mira è il nuovo direttore di Medicina generale

L'unica candidata ammessa è risultata idonea. E' Giuseppa Mira il nuovo direttore della struttura complessa di Medicina generale del presidio ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Agrigento. L'incarico quinquennale che decorrerà dalla sottoscrizione del contratto di lavoro è stato già deliberato dal commissario straordinario dell'Asp1 Mario Zappia.

Era marzo del 2021 quando veniva diramato l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'unità operativa complessa di Medicina generale. Tre le istanze di partecipazione che sono giunte all'Asp e l'unica candidata ammessa alla procedura, in quanto in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando, è stata Giuseppa Mira. Gli altri due candidati sono stati invece esclusi.

La candidata, presente alla prova colloquio, è risultata idonea. Il commissario straordinario ha dunque dato disposizioni affinché si proceda agli adempimenti conseguenziali e dunque al conferimento dell'incarico.