Deve espiare oltre 2 anni e mezzo di detenzione, stop ai domiciliari: 30enne portato in carcere

Deve scontare la pena residua di 2 anni, 7 mesi e 5 giorni. È in esecuzione di un provvedimento emesso dall'ufficio Esecuzioni penali della procura della Repubblica di Agrigento che i carabinieri hanno arrestato Domenico Giarra, trentenne, disoccupato, di San Biagio Platani. Dopo le formalità di rito, il giovane - che in precedenza era ai domiciliari - è stato portato alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo della città dei Templi.

L'aggravamento della misura, con cessazione della detenzione domiciliare, è stata disposta perché a carico del trentenne è arrivato un nuovo titolo esecutivo.

Il giovane di San Biagio era finito nei guai, alla fine del 2018, quando venne arrestato per furto aggravato: fu trovato in possesso di 20 quintali di legna provenienti dal bosco demaniale in località Monte Cavallo.