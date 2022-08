Strage di Ravanusa, Salvini in silenzio davanti alla corona di fiori e vicino alle macerie: “Di politica parlo altrove”

Il leader della Lega Matteo Salvini, accompagnato dal sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo, è entrato nel quadrilatero transennato di via Trilussa dove si è verificata, l'11 dicembre scorso, l'esplosione e dove tutto è ancora pieno di macerie e transennato. D'Angelo ha raccontato ciò che avvenne in quella "maledetta sera" e qual'è il progetto dell'amministrazione, ossia farne un'area della memoria. Salvini non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Dopo aver deposto una corona di fiori ed essersi soffermato a pregare, ha detto: "Di politica parlo altrove, in altre sedi. Sono venuto qua per rendere omaggio a questa realtà e alle vittime della tragedia. L'impegno è stare accanto a questa comunità. E di farlo concretamente".