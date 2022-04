Auto sparisce durante la notte: ritrovata a Canicattì, denunciato un 44enne

Posteggia l’auto, una Fiat Punto bianca, in via Toniolo ad Agrigento e l’indomani, al momento di riprenderla, l’utilitaria è scomparsa. I carabinieri della compagnia, avviate le indagini, hanno acquisito alcuni filmati di videosorveglianza e focalizzato l’attenzione su un uomo che si aggirava nella zona alle 4.47, ma che non è stato immortalato – perché fuori dal raggio d’azione – mentre compiva il furto.

La Fiat Punto, di proprietà di un impiegato quarantottenne di Agrigento, è stata ritrovata – dai poliziotti del commissariato cittadino - l’indomani a Canicattì. Gli agenti hanno, naturalmente, denunciato per ricettazione l’uomo che la stava guidando: un quarantaquattrenne canicattinese. I poliziotti, adesso, stanno cercando di verificare se il denunciato per ricettazione sia o meno lo stesso uomo che è stato ripreso dalle telecamere o se sia un altro che viene al momento sospettato.