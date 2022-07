"Ruba in profumeria e resta ferito", arresto convalidato: domiciliari per 36enne

L’arresto è stato convalidato e sono stati disposti gli arresti domiciliari. Non potrà più stare in giro, dunque, di fatto, Nabil Hassan, il tunisino trentaseienne, arrestato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura dopo che ha rotto una vetrina, si è intrufolato in una profumeria del viale Della Vittoria e nonostante fosse rimasto ferito ha provato a portare via, mettendoli in un sacchetto di plastica, alcuni prodotti ed ha svuotato la cassa dove c'erano circa 50 euro.

Tutto è accaduto durante la notte fra mercoledì e giovedì. Il tempestivo intervento dei poliziotti della sezione Volanti ha permesso però di "incastrare" l'immigrato trentaseienne che, ultimamente, si starebbe rendendo protagonista di una serie di scorribande microcriminali. Il tunisino, dopo essere finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", è stato ricoverato e inizialmente era in stato d'arresto, piantonato, in ospedale. L'ipotesi di reato che gli è stata contestata è quella di furto aggravato. La profumeria è stata letteralmente messa a soqquadro e gocce di sangue risultavano essere praticamente ovunque: tanto sul pavimento, quanto su sedie, sugli arredi vicino alla cassa e sul catenaccio della saracinesca. Inevitabilmente sotto choc i proprietari dell'attività commerciale.