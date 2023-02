Ha arraffato monili e preziosi dalla gioielleria del centro commerciale: bloccato il malvivente

Il delinquente che ha arraffato monili e preziosi, all'interno della gioielleria del centro commerciale "Il Porto" di Licata, è stato fermato. Pare che subito dopo il colpo, l'uomo sia stato inseguito - fino a corso Serrovira - dalla vigilanza privata del centro commerciale. Il malvivente è stato quindi - tanto si apprende da ricostruzioni ancora sommarie - "consegnato" ai carabinieri che lo hanno portato in caserma.

La vigilanza interna al centro commerciale pare che sia riuscita a bloccare l'individuo anche perché subito dopo il colpo, l'uomo si era - ma anche su questo "fronte" si è in attesa di conferme ufficiali e istituzionali - barricato all'interno della struttura.

L'uomo, verosimilmente un licatese, pare che fosse entrato in gioielleria chiedendo di vedere alcuni monili. Non appena gli sono stati mostrati, il ladro ha afferrato una collana e un anello - dal valore di circa 2 mila euro - e li ha messi in tasca.