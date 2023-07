La riserva di Punta bianca "sfregiata" dalle barche, la denuncia di Mareamico

"La spiaggia di Vicinzina, una delle più belle della Riserva di Punta Bianca, assediata dai diportisti". La denuncia, corredata da una foto, è dell'associazione Mareamico che ha pubblicato sul proprio profilo facebook l'immagine del litorale assaltato dalle barche.

La foto ha suscitato un'ondata di indignazione sui social, in molti recriminano per l'assenza di controlli in un'area dove i mezzi non dovrebbero neppure avvicinarsi visto che si tratta di una riserva naturale protetta.