Riscaldamento climatico, in provincia la temperatura è cresciuta di oltre un grado in 50 anni

Riscaldamento climatico, il fenomeno sembra "risparmiare" (ma nemmeno tanto) la provincia di Agrigento.

A dirlo è una ricerca ricerca realizzata da Obc Transeuropa nell’ambito del progetto "In Marcia con il Clima" che, per l'Italia, individua come in 72 province su 110 in totale si è registrato un incremento della temperatura media - rispetto a 50 anni fa - di oltre due gradi, con punte molto significative, anche oltre i tre gradi registratesi ad esempio a Brindisi o Roma.

La provincia di Agrigento, dicevamo, sembra però esclusa da questa speciale, e ben poco positva lista, avendo fatto registrare un incremento, negli ultimi 50 anni, di 1,72 gradi centigradi. Si tratta tra l'altro di uno dei migliori dati siciliani, dato che, ad esempio, solo Ragusa e Trapani hanno fatto meglio (rispettivamente +1.4 e +1.18 gradi).