Ripulita via Crescente ed eliminata la transenna di via Empedocle

Operai al lavoro, dall'alba, per ripulire la carreggia di via Luca Crescente, tra il cavalcavia della statale 115 e viale Emporium. E transenna di legno sul marciapiede di via Empedocle, nel tratto sottostante la via Santa Lucia, rimossa. Si continua con i piccoli lavori per ridare decoro alla città.

Pulizia di via Luca Crescente

"Vorrei ringraziare le associazioni Mani Libere e I Ragazzi della Trinacria per il contributo dato questa mattina al miglioramento del decoro e della pulizia della nostra città. Di buon mattino, infatti, hanno rimosso dalla carreggiata di via Luca Crescente, tra il cavalcavia della SS 115 e la via Emporium, tutte le erbe e le canne che avevano ricoperto il guardrail e invaso il mando stradale creando una situazione di pericolo, soprattutto in curva .- ha detto il sindaco Franco Micciché - . Ringrazio anche Giuseppe Di Rosa, che in prima persona ha partecipato ai lavori e l’impresa C.m.u service srl, che ha portato una ruspa per rimuovere le canne. Grazie a tutti loro. Questi sono gli agrigentini veri. Quelli che collaborano per il bene della città".

Eliminata la transenna di via Empedocle

E’ stata finalmente eliminata la transenna in legno sul marciapiedi di via Empedocle, nel tratto sottostante la via Santa Lucia. Questa mattina dopo l’eliminazione delle tavole che ne limitavano il passaggio, l’area è stata ripulita ed è tornata fruibile. "Era un’immagine di abbandono che mal si confaceva con il decoro della zona, - ha detto Micciché - dove presto verrà riaperta la porta dei Saccaioli e il soprastante belvedere".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Agrigento usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery