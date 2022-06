Sciopero dei netturbini, sindaco e assessore si rivolgono al prefetto: “Astensione arbitraria che offende la città”

“Nella giornata di oggi gli operatori ecologici delle ditte che a Favara svolgono il servizio di igiene ambientale hanno attuato un’astensione arbitraria dal lavoro sospendendo le attività di raccolta del secco residuo. Di questo abbiamo già formalmente informato il prefetto di Agrigento, annunciando altresì l’avvio di azioni specifiche rispetto allo stop alle attività di raccolta che danneggia i cittadini e offende la città”. Durissima la reazione del sindaco Antonio Palumbo e dell’assessore all’ecologia Lillo Attardo nei confronti degli operatori ecologici che hanno incrociato le braccia.

“La loro decisione - aggiungono Palumbo e Attardo - non è condivisibile nei tempi e nei modi e ci lascia basiti: come abbiamo comunicato già nei giorni scorsi il Comune ha attualmente i conti correnti pignorati a causa di un’azione a nostro parere illegittima compiuta da tesoreria comunale e Poste. Una situazione che è comunque in via di soluzione e questo ci dovrebbe consentire a breve di pagare il dovuto alle imprese.

Fin dal nostro insediamento, con sforzi notevoli, abbiamo sempre garantito con regolarità il saldo delle fatture per garantire il servizio: ad oggi, alle sole ditte, abbiamo saldato sei mesi e mezzo di fatture e gli operatori attendono il pagamento dei mesi di marzo e aprile con notevole miglioramento rispetto al passato anche grazie alla nostra opera di mediazione. Per questo l'amministrazione adotterà tutti i provvedimenti sanzionatori previsti a tutela della collettività per l’interruzione di un servizio pubblico di primaria importanza”.