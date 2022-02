Città invase dai rifiuti: a bonificare ci pensano i cittadini e i volontari

Strade invase dai rifiuti o semplicemente in attesa da tempo di interventi di pulizia e bonifica: scendono in campo i volontari.

Due distinte iniziative si sono svolte oggi in comuni diversi e ad opera di soggetti diversi ma con un unico scopo: quello di recuperare ai danni provocati dagli incivili.

Questa mattina i volontari di "Plastic Free", insieme a diversi cittadini e agli scout, con la partecipazione dell'Amministrazione comunale di Favara, hanno proceduto a rimuovere alcune tonnellate di rifiuti sulla strada provinciale della zona nota come "Grazia luntana", da tempo "ostaggio" dell'abbandono incontrollato di spazzatura nonostante i controlli condotti (in realtà, tempo fa) da parte della Polizia provinciale.

"Quella di oggi - ha commentato il sindaco Antonio Palumbo, che ha fattivamente partecipato insieme all'assessore all'Ambiente Lillo Attardo e all'assessore allo Sport Angelo Airò Farulla - è stata una bella giornata di partecipazione e consapevolezza. Ringraziamo tutti i volontari che hanno partecipato e chi ha permesso questo momento di condivisione a vantaggio di un territorio troppo spesso offeso e ferito da chi non ha rispetto per la propria casa".

Nei giorni scorsi l'Amministrazione aveva sottoscritto un accordo proprio con la sezione agrigentina dell'associazione ambientalista per promuovere, anche in futuro, iniziative contro l'abbandono di rifiuti.

Più "spontanea" invece la pulizia operata dai volontari del comitato di quartiere di via Gioeni, che sempre oggi sono intervenuti per recuperare un angolo della via, molto trafficata e in una zona densamente abitata. L'iniziativa, voluta dalla professoressa Giovanna Cavaleri, è stata chiamata "Sbarcciamoci e ripuliAmo via Gioeni".

"Ringrazio di cuore chi ha voluto questa iniziativa, che ha avuto uno straordinario successo - ha commentato il sindaco Franco Micciché -. Auspico che iniziative come questa possano essere esportate anche negli altri quartieri della città".