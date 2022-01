"Riciclaggio", deve scontare un anno e 10 mesi: 66enne arrestato e portato in carcere

Deve scontare un anno e dieci mesi per riciclaggio. E' in esecuzione di un provvedimento del tribunale, dopo che è stata emessa la sentenza, che un licatese di 66 anni è stato arrestato e portato in carcere. A procedere, dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento, sono stati i poliziotti del commissariato di Licata che, di fatto, hanno dunque dato esecuzione alla sentenza.