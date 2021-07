Riceve Sms per un pagamento di 31,59 euro e scopre addebiti per 3.600 euro: frodato medico

Il professionista 74enne non ha potuto far altro che recarsi al commissariato e riferire tutto agli agenti, disconoscendo le operazioni fatte con la sua carta di credito

Riceve un Sms sul cellulare con il quale viene avvisato dell’effettuato pagamento di 31,59 euro. Somma mai spesa da nessuna parte che lo ha, inevitabilmente, insospettito. Il medico settantaquattrenne si è subito messo in contatto con la filiale della sua banca, in un altro Comune dell’Agrigentino, ed è venuto a conoscenza – di fatto è stato una sorta di choc – di altri due addebiti fatti sul suo conto corrente per operazioni fatte sempre con la carta bancomat: uno da 2.313,94 euro e l’altro da 1.263,95 euro. Addebiti fatti entrambi nella stessa giornata. Il medico, naturalmente, non riusciva a credere prima alle sue orecchie e poi ai suoi occhi. Non aveva mai fatto spese del genere, né con quegli importi, né in favore di siti internet a lui sconosciuti.

Il professionista non ha potuto far altro che recarsi al commissariato di Canicattì e riferire tutto agli agenti, disconoscendo, di fatto, quei pagamenti fatti con la sua carta di credito. Agli agenti ha riferito di non aver mai ceduto a terzi nessuna delle sue due carte di credito e di non avere la minima idea di cosa vendano quei siti internet che lo hanno frodato.

I poliziotti del commissariato di Canicattì, coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, hanno raccolto tutti gli elementi utili alle indagini e hanno già trasmesso l’incartamento alla polizia Postale di Palermo. Spetterà infatti agli “specialisti” provare a tracciare la strada per risalire a chi, dietro quei siti internet, ha messo a segno la pesantissima frode informatica. Perché, di fatto, al medico settantaquattrenne non sono spariti 10 o 100 euro, ma – in un unico colpo - la bellezza di quasi 3.600 euro.