Ribera, "Progetto Comune" si federa con #diventerà bellissima e sostiene Ruvolo

"Il movimento civico "Progetto Comune" si federa con il movimento #diventeràbellissima, e sostiene la candidatura a Sindaco di Ribera dell'avvocato Matteo Ruvolo. " - lo dichiara l'onorevole Savarino, in merito alla trovata sintonia tra il movimento "Progetto Comune" e le politiche messe in atto dall'onorevole Savarino e dal Presidente Musumeci - "Grazie alla sintonia che si è creata con le donne, gli uomini e i giovani di “Progetto Comune " comincia un percorso politico insieme a #diventeràbellissima, movimento del quale condividono la matrice civica ed i valori, partendo proprio dalle elezioni amministrative di Ribera. Continuiamo a crescere in provincia, a radicarci e a fare squadra con persone perbene, che fanno politica per passione, le uniche che ci interessa avvicinare. Benvenuti agli amici di "Progetto Comune" e buona strada insieme ! "