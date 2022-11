Incendiata l'abitazione estiva di una pensionata, il fuoco appiccato in tre diversi punti: aperta inchiesta

Nessun dubbio, non in questa circostanza, sulla natura dolosa dell’incendio. Né potrebbe essere altrimenti visto che il fuoco è stato appiccato ad un divanetto e a due letti che si trovavano in tre diverse stanze dell’abitazione estiva, temporaneamente disabitata, di Seccagrande: località balneare di Ribera. Ed è stata una vera e propria intimidazione quella compiuta in danno dei proprietari della residenza situata sul lungomare Gargarin.

La casa è risultata essere intestata – stando agli accertamenti fatti dai carabinieri della tenenza– ad una pensionata settantottenne. Le fiamme si sono estese anche a molti suppellettili che sono stati, di fatto, distrutti. I militari dell’Arma della tenenza di Ribera, dopo aver notiziato la Procura di Sciacca, si stanno adesso occupando delle indagini per stabilire chi, e per quale motivo, avesse interesse a provocare tutti quei danni, che non sono risultati essere coperti da assicurazione. Il riserbo è più che fitto. Nessuno lascia trapelare nessuna indiscrezione. Scontato però il fatto che siano stati sentiti i proprietari per stabilire se abbiano avuto o meno screzi, liti o problemi con qualcuno.