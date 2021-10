"Evade dai domiciliari e viene trovato a zonzo per le vie della città": arrestato 30enne

Avrebbe dovuto stare – perché posto agli arresti domiciliari – a casa. Invece è stato trovato, in giro, a piedi, per le strade di Ribera. E’ un egiziano, disoccupato trentenne, l’uomo che è stato arrestato, dai carabinieri della tenenza cittadina, per evasione. Su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, l’immigrato é stato nuovamente sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

L'uomo era destinatario della misura cautelare degli arresto domiciliari emessa lo scorso 29 settembre dalla Corte di appello di Palermo. Adesso rischia l'inasprimento della misura con il trasferimento in carcere.