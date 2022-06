Cadavere di anziano ripescato nel fiume Platani: è stato un malore o un incidente?

Il cadavere di un settantenne, pensionato, di Ribera è stato ripescato, stanotte, dai vigili del fuoco della squadra Speleo alpino fluviale del comando provinciale di Agrigento. La salma si trovava nelle acque del fiume Platani, in contrada Maenza. Non è chiaro cosa sia accaduto, ossia se l'anziano abbia avuto un improvviso malore che lo ha fatto finire in acqua o se si è trattato di un incidente mentre stava pescando.

La segnalazione di un cadavere in acqua è stata fatta nella prima serata di ieri e subito sono scattati i soccorsi. I carabinieri della tenenza di Ribera hanno rinvenuto, prima ancora che la salma venisse ripescata, la macchina dell'anziano.