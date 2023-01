Ribera, riapre il pronto soccorso: avanzata richiesta per zona disagiata

Riapre a tutta l’utenza il pronto soccorso di Ribera dopo una lunga parentesi in cui era stato adibito a reparto Covid. L'assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, ha firmato inoltre un provvedimento che dispone la prescrizione di un ambulatorio di Ortopedia, e la richiesta al Ministero della Salute per l’ospedale dichiarare il "Parlapiano" come zona disagiata.

Ad intervenire per esprimere soddisfazione sono i politici dell'area. "Siamo soddisfatti della riapertura e ringraziamo l’assessore Giovanna

Volo per la sensibilità mostrata sulla vicenda – dichiara il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace -. Restituiamo al territorio un presidio generalista che può rispondere ai bisogni della cittadinanza. Abbiamo combattuto questa battaglia e finalmente abbiamo ottenuto un risultato molto importante nell’esclusivo interesse della popolazione".

Il provvedimento dell’assessore regionale alla Salute - dice il deputato regionale di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo -, è un fatto molto importante. Ritengo, inoltre, di fondamentale importanza la convenzione con l’università di Palermo che l’assessore Volo, anche a seguito di un incontro con il rettore Midiri, si è impegnato a rivedere ed a migliorare. Questo avrà vantaggi anche per unità operative come la Medicina che non può rimanere ancora senza un primario. Sono risultati che fanno parte di un percorso intrapreso da mesi".