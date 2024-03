Infrastrutture viarie del territorio, il Cartello sociale chiede incontro al prefetto

Il Cartello sociale torna in campo per dedicarsi, questa volta, alle strade del territorio. “Le condizioni della rete viaria della nostra provincia - dicono i rappresentanti del movimento Don Mario Sorc, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto - con particolare riferimento alle arteria di entrata e uscita relative al comune capoluogo, destano non poche preoccupazioni sia dal lato della sicurezza, come dimostrano i numerosi incidenti che si verificano, sia dal lato del decoro in vista del 2025 quando Agrigento godrà del titolo di Capitale italiana della cultura.

A tal proposito sarebbe opportuno e necessario potere accendere un focus sulle condizioni delle infrastrutture viarie sulla base di precise interlocuzioni con i rappresentanti di Anas, Libero consorzio dei comuni agrigentini e Comune di Agrigento.

A tal fine chiediamo al prefetto Filippo Romano un incontro per rappresentare le istanze di numerose fasce della popolazione che reclamano di usufruire di una mobilità che non crei danni alle autovetture e rischi per l'incolumità dei cittadini.

Sotto il suo coordinamento - conclude il Cartello sociale rivolgendosi sempre al prefetto - riteniamo che si possano raggiungere risultati significativi in ordine alla sollecitazioni di interventi, anche di modesta entità, che comunque possono migliorare la mobilità locale, provvedendo a lavori di più accurata manutenzione.

Per quanto riguarda la rete delle strade che presentano maggiori criticità esiste un lavoro puntuale e completo svolto dalla polizia stradale che può risultare di grande utilità per individuare una scala di priorità d’intervento”.