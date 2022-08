Movida selvaggia a San Leone, giovane colpito con una bottiglia: “Denigrato e aggredito solo perché ero ubriaco”

Preso a colpi di bottiglia solo perché era ubriaco e vederlo in quelle condizioni “provocava ribrezzo”. Erano le 4 del mattino tra sabato 27 e domenica 28 agosto quando, in piazzale Giglia, nel cuore di San Leone, in quello slargo pavimentato quasi sempre gremito di gente ma a quell’ora ormai deserto, alcuni passanti hanno sentito delle urla provenire dalla spiaggia.

Era una ragazza visibilmente alterata, in preda al panico, intenta a medicare il fidanzato e in compagnia di un’altra coppia. Il secondo ragazzo, tutt’altro che sobrio, era invece adagiato sul muretto, intento a vomitare. E proprio quest’ultimo sarebbe stato aggredito a colpi di bottiglia per puro divertimento: solo perché alla vista del suo aggressore avrebbe suscitato “sdegno” per le condizioni in cui versava. Lo stato di ebbrezza alcolica non lo rendeva affatto molesto o pericoloso: semplicemente lo faceva stare male. Tant’è che si è poi accasciato sul muretto adiacente alla spiaggia per vomitare, nel tentativo di espellere tutto l’alcol che aveva ingerito.

Insomma una “visione” che non sarebbe piaciuta all’aggressore che lo avrebbe colpito con una bottiglia di vetro: una vera e propria “punizione” del tutto immotivata. Con il povero malcapitato che non era neanche nelle condizioni di difendersi. Ad assisterlo c’era la fidanzata mentre l’altra coppia, anch’essa rimasta coinvolta nell’aggressione, ha vissuto in prima persona la disavventura. Tant’è che l’altro ragazzo - quello più sobrio - aveva del sangue in faccia. E’ stato proprio quest’ultimo a chiedere aiuto ai militari dell’esercito che sono subito intervenuti per prestare assistenza ai 4 giovani. Uno di loro ha poi chiesto l’intervento dei carabinieri nel tentativo d’individuare il responsabile che nel frattempo si era dileguato.