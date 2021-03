I volti di Bud e Terence nel centro storico di Raffadali: l'iniziativa di un locale

Il volti di Bud Spencer e Terence Hill tratti rispettivamente dai film "Botte di Natale" e "Continuavano a chiamarlo Trinità" daranno da oggi il "benvenuto" agli avventori di un locale di Raffadali, il "Marlò".

A realizzare il marticolare murales, omaggio a due icone del cinema italiano, è stato il writer siciliano Giulio Rosk. “Questo locale non è solo casa nostra ma la casa di tutti - dicono i proprietari Nicola e Giuseppe - quale coppia migliore se non quella di Bud e Terence? Due ragazzi semplici, che, con i loro film, sono entrati nella vita di tutti noi: nonni, genitori, nipoti, uniti davanti a quei teleschermi; Miti di nuove e vecchie generazioni. E se è vero che nessuno si incontra per caso, anche noi, come loro, siamo riusciti a fare qualcosa di grande, insieme!